Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak devre arasında yollarını ayırdığı Ryan Babel çarpıcı açıklamalar yaptı. Ryan Babel, “Gelecek aylar için hedefim; EURO 2020’de olmak. Tüm enerjimle hedeflerime odaklandım. Ajax’ta da şampiyon olmak istiyorum. Benim için en ideal ilerleme Avrupa şampiyonasında olabilmek” dedi.

"Galatasaray ile Ajax arasında bazı ufak detaylar fark ettim. Her teknik çalışma bir fikir doğrultusunda ilerliyor"

Galatasaray’dan devre arasında ayrılıp Ajax’a geldiği anımsatılan tecrübeli oyuncu işine motive olduğunu kaydetti. Ajax’ta her şeyin organize olduğunu dile getiren yıldız isim, “Bazı ufak detaylar fark ettim. Örneğin tesislerde, antrenmanlarda her teknik çalışma bir fikir doğrultusunda ilerliyor. Bütün antrenörler, turnuvalar ve maçlardaki her detay üzerine çalışıyor. Çok yüksek seviyede bir hazırlık var” ifadelerini kullandı. (Skorer)