SON DAKİKA | Ryan Babel resmen Fulham'da!

Beşiktaş, Hollandalı futbolcusu Babel'in İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'a transfer olduğunu açıkladı.

15 Ocak 2019, Salı 21:03 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Ryan Babel resmen Fulham'da!

Beşiktaş Kulübü, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in bonservisi ile birlikte İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'a transfer olduğunu açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ryan Babel’in bonservis bedeliyle transferi konusunda Fulham kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Ryan Babel’e formamızı giydiği dönemde yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Öte yandan Fulham Kulübü de Babel'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Premier Lig ekibine imza atan Babel, ''Çok heyecanlıyım. Fulham'ın ayakta kalacağına inancım tam. Buraya gelme sebeplerimden birisi de buna yardımcı olmaya çalışmaktı. Heyecanlı ve sabırsızım.'' açıklamasını yaptı.

Fulham, Ryan Babel'in 12 numaralı formayı giyeceğini açıkladı.

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