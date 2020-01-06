Son dakika! Ryan Babel Galatasaray'ı sildi
Galatasaray'da son dakika Ryan Babel gelişmesi... Sezon başı Fulham'dan transfer edilen Ryan Babel, sosyal medya hesaplarından Galatasaray yazısını kaldırdı. Tecrübeli futbolcunun bu hamlesi ayrılmaya karar verdiği yönünde iddialara yol açtı ve transfer söylentilerini güçlendirdi.
Son dakika haberi: Galatasaray’da ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte takımdan kimlerin ayrılacağı merak konusu olurken Ryan Babel‘den olay yaratan bir hamle geldi.
Henry Onyekuru transferi sonrası akıbeti merak konusu olan Ryan Babel, sabah saatlerinde sosyal medya hesaplarındaki, ‘Galatasaray’ yazılarını kaldırdı. Hollandalı yıldızın bu hareketi, Sarı-Kırmızılı kulüpten ayrılmaya karar verdiği yönünde iddialar ortaya atılmasına yol açtı.
İlk yarıda attığı 5 golle takımın en skorer ismi olmasına rağmen, genel performansıyla beklentilerin uzağında kalan 33 yaşındaki oyuncunun, Suudi Arabistan kulüplerinden birine transfer olabileceği belirtiliyor.