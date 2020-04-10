Fenerbahçe, Barcelona, Beşiktaş ve milli takımda forma giymiş Türk futbolunun efsane kalecileri arasında yer alan Rüştü Reçber'in geçtiğimi haftalarda corona virüs testi pozitif çıkmış ve hastanede tedavi görmüştü.

Tedavi sürecini başarılı bir şekilde geçiren ve geçtiğimiz günlerde hastaneden taburcu olan Reçber'in son yaptırdığı corona virüs testinin sonucu belli oldu.

Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, taburcu edilen eşinin son corona virüs testinin negatif çıktığı şu ifadelerle açıklandı:

Rüştü’nün test sonuçları negatif çok şükür. Rüştücüğüm hayırlı işler seni bekliyor yine inşallah. Allah'tan diğer tüm hastalara acil şifalar olsun...