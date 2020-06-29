Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Rui Vitoria olmuştu. Fenerbahçe'nin tecrübeli hocaya resmi teklifte bulunduğu açıklanmıştı ki konuya ilişkin onay da menajeri Muhammed Afzal'dan geldi.

Al Riyadiah'a konuşan Afzal, "Rui Vitoria, Al Nasr ile olan sözleşmesini bu hafta sonu iki yıl daha uzattı. Rui, Türkiye'den Fenerbahçe'nin teklifine rağmen Al Nasr'ı önceliklerinin en üstüne koydu. Al Nasr'da mutlu ve kulübün gençlere yönelik spor okulları projesini tamamlamak istiyor" ifadelerini kullandı.





Fenerbahçe'nin yıllık 2.5 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu iddia edilen Rui Vitoria, bu sezon corona virüs salgını nedeniyle verilen ara öncesi ligde takımıyla ilk sırada yer alıyordu. Aynı zamanda Süper Kupa'yı da kazanmayı başarmıştı.