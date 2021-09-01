Fenerbahçe Yönetimi, büyük bir gizlilikle yürüttüğü sürecin ardından çok önemli bir transfere imza attı. Los Angeles’ın ve ABD Futbol Ligi MLS’in en önemli yıldızlarından biri olan Diego Rossi 1 yıllığına kiralandı. Peki Sarı-Lacivertliler, 18 milyon Euro ile ligin piyasa değeri en yüksek ismi olan Uruguaylı futbolcuyu nasıl oldu da kiralayabildi? Herkesin merak ettiği soru buydu. Fenerbahçe, MLS’te uygulanan maksimum maaş limiti kuralını yakından takip ederek, Ali Koç’un daha önce vurguladığı gibi gerçek anlamda bir ‘fırsat transferi’ne imza attı.

Maaşı 1 milyon Dolar

Kurala göre MLS’te takımlar bir futbolcuya en fazla 612 bin Dolar maaş verebiliyor. Ancak her ekibe 3 oyuncu için bunu aşmaları adına hak tanınıyor. Fakat bunların 2’sinin 22 yaş altı olması şart. Los Angeles’ta 22 yaş üstü olarak limit dışında maaş alan oyuncu, 6.3 milyon Dolar ile Carlos Vela’ydı. Maaşı 1 milyon Dolar olan Rossi’nin 23 yaşına gelmesiyle birlikte, kulüp bu ikiliden birini göndermek zorunda kaldı. Los Angeles, tercihini 97 maçta 67 gol atıp 29 asist yapan Vela’dan yana kullandı. Fenerbahçe işte bu noktada devreye girerek ABD ekibinin elden çıkartmak zorunda olduğu Rossi’yi 1 yıllığına kiraladı. Los Angeles Genel Menaceri John Thorrington yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe, Rossi’yi 1 yıllığına kiraladı. Bu bizim için önemli bir olay.

‘Bir başarı hikayesi’

Kulüp tarihimizde ilk kez gelişiminde büyük bir rol oynadığımız oyuncuyu Avrupa’ya gönderiyoruz. Bu bir başarı hikayesi ve sonuncusu da olmayacak” ifadelerini kullandı. ESPN, Fenerbahçe’nin Rossi’nin bonservisini 10 milyon Dolar’a satın alma opsiyonu bulunduğunu yazdı. Thorrington ise Sarı-Lacivertliler’in bonservisi alması halinde, gelecek satıştan paya sahip olacaklarını dile getirdi.

ABD Ligi'nde tarihe geçti

Diego Rossi, 1 Ocak 2018’de altyapısından yetiştiği Penarol’den Los Angeles’a transfer oldu. ABD ekibi genç oyuncu için 2.75 milyon Dolar bonservis bedeli ödedi. Uruguaylı yıldız, kısa sürede sadece takımının değil, ligin en önemli futbolcularından biri haline geldi. Geçen sene Transfermarkt’taki değeri 20 milyon Euro olan Rossi, MLS tarihinde bu baraja ulaşan ilk futbolcu oldu. 23 yaşındaki oyuncu, şu anda da 18 milyon Euro ile ligin en değerli futbolcusu konumundaydı. Uruguaylı yıldız, Los Angeles’ta 121 maça çıkarken, 59 gol atıp, 22 asist yaptı. Rossi, 18 Temmuz 2020’de 6-2 kazanılan Los Angeles Derbisi’nde 4 kez ağları havalandırarak, lig tarihinde bir maçta 4 gol atan 13. oyuncu oldu.

Uruguay’da oynamadı Ermenistan’ı seçebilir

Rossi, 5 Mart 1998’de Uruguay’ın başkenti Montevideo’da dünyaya geldi. Yıldız futbolcu, Uruguay’ın U17, U20 ve U23 Milli Takımları’nda forma giydi. Ancak A Takım’da hiç şans bulamadı. 23 yaşındaki futbolcu 5 Ekim 2020’de Uruguay’dan davet alsa da forma giymedi. Başarılı oyuncunun İtalya pasaportu var. Ayrıca aile kökenlerinde Ermenilik olan Rossi, Ermenistan’dan kendi ülkeleri adına oynaması için de davet aldı. Ancak henüz bu konudaki kararını vermedi. Yıldız futbolcunun Fenerbahçe’ye transferi sonrası, Uruguay tarafından Milli takıma çağırılarak ilk kez forma şansı bulması olası. Özellikle Avrupa’da yapacakları, bu ihtimali fazlasıyla yükseltebilir.