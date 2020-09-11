Gökhan Gönül'ün ayrılığı sonrası sağ bek için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Sporting forması giyen Valentin Rosier olmuştu. 24 yaşındaki sağ bek için girişimlerde bulunan Beşiktaş, olumsuz yanıt aldı. Record'un haberine göre Rosier, Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakmadığını aktardı.

Geçtiğimiz yaz 5 milyon Euro artı Mama Balde karşılığında Fransız ekibi Dijon'dan Sporting'e transfer olan Rosier'in Türkiye'ye transfer ollmayı reddettiği ve yeniden Fransa'da forma giymek istediği belirtildi.