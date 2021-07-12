Son dakika! Rosier, Beşiktaş için yola çıkıyor

Beşiktaş formasıyla geçen sezon kiralık olarak görev yaptığı dönemde ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Valentin Rosier, Siyah Beyazlılar’la yola devam kararı almıştı.

Yönetimle yaptığı anlaşmanın ardından kulüple birlikte bonservisinin elinde bulunduğu Sporting’le temaslara başlayan Fransız sağ bekin, bu hafta içerisinde tekrar Kartal olması bekleniyor.

Yönetimin, her an kadrosuna kattığını açıklama ihtimali bulunan Rosier’in, imzaların atılması sonrasında hiç zaman kaybetmeden soluğu İstanbul’da alması planlanıyor. Yeni sezon hazırlıkları yaparken görüntülerini bol bol Instagram hesabından yayınlayan Rosier, Beşiktaş formasını üzerinden hiç çıkarmıyor...







