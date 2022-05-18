Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası yaptırımlarla karşı karşıya kalan Roman Abromivich'in sahibi olduğu Chelsea'yi elinden çıkarma zorunluluğu ortaya çıkmıştı. Todd Boehly liderliğindeki konsorsiyum tarafından satın alınmaya hazırlanan Chelsea için Roman Abramovich'in avukatlarının Birleşik Krallık Hükümeti ile yürüttüğü görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Todd Boehly'nin devralmasını engelleyen sorunlara bir çözüm bulunduğu belirtiliyor. Chelsea'nin Roman Abramovich'e olan 1.5 milyon sterlinlik borucunun nasıl karşılanacağı konusunda iki tarafın anlaşma sağladığı aktarılmakta.

Chelsea'yi rahatlatan karar

Sağlanan anlaşma Chelsea'nin riskli durumunu da ortadan kaldıracak. Çünkü Todd Boehly'nin 4.25 milyar sterlinlik devralımının 31 Mayıs'a kadar gerçekleşmemesi lisans açısından Chelsea'ye sorun çıkaracaktı. Şimdi kısa süre içerisinde devir işleminin gerçekleşmesi ve anlaşmanın da Premier Lig tarafından tanınması bekleniyor.