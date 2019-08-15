SON DAKİKA | Roma, Mert Çetin transferini bitirdi!

Yeni sezon öncesi savunma bölgesine takviye yapmak isteyen Roma, Türkiye Ümit Milli Takım oyuncusu Yıldırım Mert Çetin için Gençlerbirliği ile anlaşmaya vardı. Roma, ismi Fenerbahçe ile anılan genç futbolcu için Gençlerbirliği'ne 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

22 yaşındaki oyuncu Menajer Cenk Melih Yazıcı ile İtalya’ya gitti. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Mert, Roma ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Geçtiğimiz sezon TFF Birinci Lig'de Gençlerbirliği formasıyla 26 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 1 gol atma başarısı göstermişti.

Yakup Çınar / FANATİK ÖZEL