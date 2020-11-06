2013/14 sezonunda Galatasaray'ı çalıştıran, Sarı Kırmızılı ekip ile Türkiye Kupası'nı kazanan, Şampiyonlar Ligi'nde de 2. tura yükselen İtalyan teknik adam Roberto Mancini'nin Covid-19 testi pozitif çıktı. 2018'den beri İtalya Milli Takımı'nda görev yapan Mancini, İtalya ile Euro 2020 elemelerinde oynadığı 10 maçın hepsini kazanmıştı.

Mancini, Mart ayında corona virüs için yaptığı açıklamada "Futbolcuların evden çıkmaması gerekiyor. Bu aslında sadece futbolcular için değil, herkes için geçerli. Sakın evden çıkmayın! Futbolcular profesyonel. Evden de antrenmanlarını sürdürebilirler. Bu salgın nasıl bitecek bilmiyorum. EURO 2020'den daha önemli şeyler var." sözlerini söylemişti.

Futbolculuk yıllarında da İtalya ve Avrupa'nın önemli yıldızlarından olan Roberto Mancini, 1964 doğumlu.