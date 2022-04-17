Süper Lig'de üst üste aldığı sonuçlarla lig ikinciliğine yükselen ve galibiyet serisini 5 maça çıkaran Fenerbahçe 'de gelecek sezon takımın başında hagni teknik direktörün olacağı belirsizliğini koruyor. Gelecek sezon takımı dünyaca ünlü bir yabancı teknik direktöre emanet etmek isteyen sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç, adaylar ile görüşmelerini sürdürürken konu hakkında yeni haberler gelmeye devam ediyor.

Bir dönem Galatasaray 'ı çalıştıran İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, kendisine sorulan Fenerbahçe sorusuna yanıt verdi. Roberto Mancini, "Türkiye'de Galatasaray dışında bir kulüpten teklif alsanız gider misiniz? Örneğin Fenerbahçe" sorusuna, "Benim işim teknik direktörlük. Teknik direktör her yere gider. Daha önce de söyledim. Türkiye'yi seviyorum. Gelecekte neler olacağını bilemezsiniz." yanıtını verdi.





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