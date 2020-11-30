Son dakika | Rıza Çalımbay'dan VAR isyanı
Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, 1-0 kaybettikleri Göztepe maçının ardından 90 dakikayı değerlendirdi. Yedikleri gol için adeta isyan eden tecrübeli hoca, " Beklemediğimiz bir anda gol yedik. Yüzde 99 ofsayt bana göre... Hakemler de verebiliyorlar bu golleri... VAR'daki arkadaşımız da hiçbir şey demiyor. Başlangıcı kesinlikle ofsayt. Yan hakeme 'Ofsayt' diyoruz, 'VAR'la konuşuyoruz' diyor. Kimsenin kimseyle konuştuğu yok. Hakemler doğru dürüst maç yönetsinler, bunu istiyoruz"
Rıza Çalımbay'ın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:
Sıkıntılı bir durumdaydık. Karantinada olan çok oyuncumuz var. Buna rağmen bence iyi oynadık. Beklemediğimiz bir anda gol yedik. Yüzde 99 ofsayt bana göre... Hakemler de verebiliyorlar bu golleri... VAR'daki arkadaşımız da hiçbir şey demiyor. Başlangıcı kesinlikle ofsayt. Yan hakeme 'Ofsayt' diyoruz, 'VAR'la konuşuyoruz' diyor. Kimsenin kimseyle konuştuğu yok. Galatasaray maçında da çok ciddi hatalar vardı. Hakemler bu tür takımlardan korkmasınlar. Doğru dürüst maç yönetsinler. Bize de Göztepe'ye de eşit olsun zaten. Başka bir şey istemiyoruz.
Haftada 3 maça rağmen iyi oynadık. Oynadığımız tüm Avrupa maçlarında gol attık ve ağır şartlarda oynadık. İkinci yarının sonlarına doğru da bu yüzden yorgunluk başladı ama ofsayt olan bir golle mağlup olduk.