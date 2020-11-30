Rıza Çalımbay'ın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Sıkıntılı bir durumdaydık. Karantinada olan çok oyuncumuz var. Buna rağmen bence iyi oynadık. Beklemediğimiz bir anda gol yedik. Yüzde 99 ofsayt bana göre... Hakemler de verebiliyorlar bu golleri... VAR'daki arkadaşımız da hiçbir şey demiyor. Başlangıcı kesinlikle ofsayt. Yan hakeme 'Ofsayt' diyoruz, 'VAR'la konuşuyoruz' diyor. Kimsenin kimseyle konuştuğu yok. Galatasaray maçında da çok ciddi hatalar vardı. Hakemler bu tür takımlardan korkmasınlar. Doğru dürüst maç yönetsinler. Bize de Göztepe'ye de eşit olsun zaten. Başka bir şey istemiyoruz.

Haftada 3 maça rağmen iyi oynadık. Oynadığımız tüm Avrupa maçlarında gol attık ve ağır şartlarda oynadık. İkinci yarının sonlarına doğru da bu yüzden yorgunluk başladı ama ofsayt olan bir golle mağlup olduk.







