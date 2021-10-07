Süper Lig 'de Kulüpler Birliği'nin dün gerçekleştirdiği olağanüstü toplantının ardından bugün gözler Riva'ya çevrildi.

Spor Arena'da yer alan habere göre; Süper Lig kulüplerinin başkanları, bugün saat 13.00'da Riva'da başlayacak olan kritik zirvede Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF yönetim kurulu üyeleri ve MHK Başkanı Serdar Tatlı ile bir araya gelecek.

Hakem performanslarının masaya yatırılacağı görüşmede kulüp başkanlarının, son dönemde verilen tartışmalı kararlar sebebiyle Hakemler hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayette bulunacağı öğrenildi.

SERDAR TATLI VE KULÜP BAŞKANLARI İLK KEZ KARŞI KARŞIYA

Öte yandan söz konusu zirveye MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın da katılım göstermesi bekleniyor. MHK Başkanı Serdar Tatlı ve Süper Lig başkanları ilk kez bir araya gelmiş olacak.