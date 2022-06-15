Beşiktaş 'ta Rıdvan Yılmaz transferi bir anda karıştı. Genç oyuncu neredeyse Almanya'ya gitmek üzere bavulunu hazırlamışken, Eintracht Frankfurt'un ödeme planındaki değişiklik teklifiyle transfer donduruldu. Bundesliga ekibinin sportif direktörü Markus Krösche ile Rıdvan için anlaşmaya varılmıştı. Ve 21 yaşındaki sol bek, 6,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Frankfurt'a beş yıllık imza atmaya gidecekti.

YÖNETİM TEPKİLİ

Ancak Almanlar son anda net olarak 3,7 milyon avro, bonuslarla birlikte 6,5 milyon avro ödemek istediklerini iletti. Frankfurt'un imza aşamasındaki tavrı Başkan Ahmet Nur Çebi’yi kızdırdı. Teklifi beğenmeyen siyah beyazlılar, Rıdvan'ı isteyen Torino'yla masaya oturma kararı aldı. Serie A ekibi kısa süre önce 5 milyon avro net bonservis bedeli teklifinde bulunmuş, Frankfurt'un daha yüksek teklifinin ardından transferden vazgeçmişti. (Türkiye)