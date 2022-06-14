Valerien Ismael'in transfer raporu doğrultusunda kadro planlamasını oluşturan Beşiktaş 'ta Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ın ayrılıkları gündeme geldi. Siyah-beyazlılarda genç oyuncularla ilgili Aralık 2020'de yaşananlara MİLLİYET ulaştı. Öte yandan Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu'nun ardından bir genç oyuncunun daha ayrılık ihtimali ortaya çıktı.

BONSERVİS BEDELİ 3 MİLYON EURO MU?

Alman medyası, UEFA Avrupa Ligi’ni kazanan Eintracht Frankfurt’un 21 yaşındaki Rıdvan Yılmaz’ın bonservisi için Beşiktaş’a 3 milyon euro ödeyeceğini iddia etti. Bild gazetesinde yer alan haberde, Alman ekibinin sportif direktörü Markus Krösche’nin haftalardır büyük çaba harcadığı transferi 3 milyon euro karşılığında bitirdiği ileri sürüldü. A Milli Takım kampından ayrılan Rıdvan’ın kısa süre içinde Almanya’ya giderek, Frankfurt’la 5 yıllık resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

RESMİYET KAZANMADI

Kartal, Eintracht Frankfurt’a transfer olan Rıdvan Yılmaz ve Avrupa’dan ciddi teklifler alan Ersin Destanoğlu ile Aralık 2020’de beşer yıllık yeni sözleşme için her konuda anlaşmıştı. Altyapıdan yetişen genç yıldızlar, 2023’te bitecek sözleşmelerini 2025’e kadar uzatan imzaları da attı. Ancak Rıdvan ve Ersin’le yapılan yeni sözleşmeler aradan geçen 1.5 yıllık süreçte Türkiye Futbol Federasyonu’na bir türlü gönderilmediği için resmiyet kazanmadı.

ALMANLARIN İŞİNE YARADI

Beşiktaş’ın yeni kontratları TFF’ye gönderememesinin perde arkasında “limit” probleminin bulunduğu ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların, takım harcama limitinin aşılması tehlikesi yüzünden yeni sözleşmeleri TFF’ye yollayamadığı belirlendi. Rıdvan ve Ersin’in 2023’te serbest kalacak olmaları Kartal’ın pazarlık şansını azalttı. Fırsatı kaçırmayan Frankfurt, Rıdvan’la anlaşırken, Ersin’in gerçek değerinin altında bir bedelle takımdan ayrılma riski de arttı.

SERDAR SAATÇI DA YUVADAN UÇABİLİR

Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu gibi Beşiktaş akademisinden yetişen genç stoper Serdar Saatçı’nın sözleşmesi de 2023’te bitecek. Siyah-beyazlılar, 19 yaşındaki oyuncuyla şimdiye kadar yapılan görüşmelerde yeni kontrat için anlaşma sağlayamadı. Şans bulduğu tüm maçlarda olumlu puan toplayan Serdar Saatçı yeni sözleşmeye imza atmazsa sezon sonunda bedelsiz olarak takımdan ayrılabilecek. (Skorer)