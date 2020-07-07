Avrupa iddiasını sürdüren Fenerbahçe, 31. hafta maçında Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. 90 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında yorumlayan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe savunmasını eleştirdi.

Gençlerbirliği'nin girdiği gol pozisyonlarının Fenerbahçe savunma hataları sebebiyle olduğunu belirten Dilmen, Altay Bayındır'ın ilk devrede kaleci antrenmanı yaptığını dile getirdi ve ekledi;

'Şaşkın ördek gibi bir takım'

"Futbolda antrenmanlar bizim dönemimizden daha da fazlalaştı. Kaleciler 6 gün kaleci antrenmanı yapar, ayrıca takımla da çalışır. Bugün de bir kaleci çalışması vardı, Altay Bayındır bildiğin kaleci çalışması yaptı. Altay Bayındır'a bir hava topunda Falette faul yaptı! Şaşkın ördek gibi bir takım, olağanüstü savunma hataları... Gençlerbirliği'nin bu kadar gol pozisyona girdiği maç yoktur."

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'Sporcu sağlığı tabii ki önemli ama...'

Hiçbir oyuncuyu formda, formsuz gibi eleştirmeye hakkım yok. Çok zor bir pandemi döneminden geçiyorlar. Sporcu sağlığı tabii ki önemli ama yayıncı kuruluşlar karar veriyor genel anlamda. Fenerbahçe ve Başakşehir'in maçlarının aynı saatte oynanmasını istememişler.

'Her takımda 4-5 sakatlık olacaktır'

%30 kayıp olur tüm takımlarda. İlk haftadan son maça kadar gel, her takımda 4-5 sakatlık olacaktır. 38-39 derecede oynamak zorunda kalıyor oyuncular. O yüzden sporcuları berbattı, kötüydü diye eleştirmemek lazım.

'Fenerbahçe'nin Mart'ta bir hocayla anlaşmaması skandal'

"Bu düzensizlik berbat! Fenerbahçe'nin Mart'ta bir hocayla anlaşmaması skandal! Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği'ni yenseydi, Şampiyonlar Ligi'ne gidebilirdi. Fenerbahçeliler de artık keyif almıyor."

'Bugün maç 3-3, 4-4 bitebilirdi'

''1 puan o kadar önemli ki alt sıralarda. Üstte iki takım kaldı ama altta her puan çok önemli. Gençlerbirliği bugün çok üzülmemeli ama kaybetseydi yanmıştı. Bugün maç 3-3, 4-4 bitebilirdi. Bugün kim kaybetse yazık olacaktı aslında. Pandemiden sonra 5 oyuncu değişikliği ile skorlar ve oyunlar çok etkileniyor. Kulübe savaşı oluyor, kulübesi iyi olan kazanıyor.

'Emre, belki seneye de oynarım moduna girebilir'

''Emre Belözoğlu kendi adına attığı en güzel gollerden birini atarken, kafalarda soru işareti bırakmaya devam etti. Emre, belki seneye de oynarım moduna girebilir. Bu gol de 2020/21 için bir mesaj oldu, tabii kulübün tasarrufudur, bu bizi aşar.''