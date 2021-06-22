Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş 'a 2 kupa kazandıran Sergen Yalçın'ın sözleşme imzalamayacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Rıdvan Dilmen şu ifadelere yer verdi:

Haber sitelerini okuyunca şok oldum!! Sergen Yalçın Bjk yönetiminin tüm tekliflerine rağmen yoruldum! Çalışmayı düşünmüyorum! Yarın son kez görüşülecek yazıyor! Hemen Sergen Yalçın hocamızı (kardeşimi) aradım! Haftada birkaç kez görüşüyordum! Süreç uzadıkça hergün daha fazla üzülüyordu! Biraz önce görüştüğümde, “yazabilirsin Hocam” dedi. “Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım” dedi! Ben yine de; BJK Başkanı ve yönetiminin, Sergen hocalarını çok seven taraftarlarıyla bir şekilde tekrar bir araya gelmesini bütün samimiyetimle arzuluyorum! BJK - Sergen Yalçın kopması beni FB ’li bir futbol adamı olarak üzdü! Ancak ısrarla büyüğü olarak tavsiyeme rağmen kararının kesin olduğunu hissettim! Umarım yanılırım.

Ne olmuştu?

Beşiktaş ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan ve sezon sonunda Kara Kartal'a 1 lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu getiren Sergen Yalçın ile görüşmeler lig bittikten sonra olumlu ilerlemedi. Her geçen zaman aradaki iplerin daha da gerildiği ortam da yöneticilerin başka teknik direktör adaylarıyla görüşmesi ve sürecin uzaması Sergen Yalçın-Beşiktaş birlikteliğinin sonlanmasına sebep oldu.