Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek ligin ilk yarısını galibiyetle kapattı. Usta yorumcu Rdıvan Dilmen, 90 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Galatasaray'ın iki tane stoper alması gerektiğini vurgulayan Dilmen, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın Sarı Kırmızılı formaya yakın olduğunu ifade etti.

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'Galatasaray ile prensip anlaşması oldu diye duydum'

''Ben Emre Kılınç ile Mert Hakan'ın önümüzdeki sezon Galatasaray'a geleceklerini düşünüyorum. Galatasaray ile prensip anlaşması oldu diye duydum. Fatih Terim, Seri ve Lemina'yı kesinlikle göndermez. Taylan'ın kafasını şuan allak bullak etti. Bu çocuk iyi oynadı. Galatasaray olmazsa olmaz transferi stoper. Linnes'i getirecek zaten. Bence iki tane stoper alması lazım ama bir tane kesin alması lazım. Taylan'ın performansı Selçuk İnan'ı geriye itecek. Belhanda'yı oturttu. Babel, Galatasaray'ın en önemli silahı. Formunda bir Babel ve Falcao hatta Feghouli bomba takım oluyor.''

'Arda Turan hayırlı uğurlu olsun Galatasaray'a'

Dilmen, ayrıca Galatasaray'a geri döneceği iddia edilen Arda Turan'ın transferinin bittiğini açıkladı ve 'Arda Turan hayırlı uğurlu olsun Galatasaray'a dedi.

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'Galatasaray, Falcao'dan vazgeçmez'

Rademel Falcao'nun performansını değerlendiren deneyimli isim, ''Galatasaray, Falcao'dan vazgeçmez. Çok önemli santrafor. Bugün o yaptığı koşular boş koşular değil. 1 sınıf santrafor. Kaçırdığı gol sahanın azizliği oldu. Güçsüzlükle kaybettiği pozisyonlar oldu ama o pozisyonun güçsüzlükle alakası yok.'' diye konuştu.

'Taylan kupa maçından sonra hocaya not bıraktı'

Galatasaray'ın güzel bir galibiyet aldığını belirten Dilmen, ''Cuma, Beşiktaş'ın maçı rakip 9 kişi kalınca bitti. Bugün Başakşehir maçı 26 dakikada bitti. Trabzonspor-Kayserispor maçı başlamadan bitmişti zaten. Kayserispor 3. lig takımı gibi. Galatasaray maçı da yine ilk yarım saatte bitti. Galatasaray güzel bir galibiyet aldı ve moral kazandı. Puanını 27 yaptı ben bu işte varım dedi. Ben bu zamana kadar ilk kez Seri'yi beğendim. Taylan kupa maçından sonra hocaya not bıraktı. Falcao devreye 2 gol ile girince morali düzelmiştir. Mariano bugün ilk asistini yaptı, Taylan ilkeri yaptı. İlk kez 5 attı Galatasaray.'' dedi.