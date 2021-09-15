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Son dakika | Rıdvan Dilmen duyurdu! Stefan Kuntz ile 3 yıllık anlaşma

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, A Milli Futbol Takımı'nın başına Stefan Kuntz'un geçeceğini ve sözleşmesinin 3 yıllık olacağını duyurdu.

15 Eylül 2021, Çarşamba 17:15 Son Güncelleme:
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Son dakika | Rıdvan Dilmen duyurdu! Stefan Kuntz ile 3 yıllık anlaşma

A Milli Futbol Takımı'nda Şenol Güneş ile yollar ayrıldıktan sonra yerine geçecek isim büyük merak konusu olmuştu. Almanya U21'in teknik direktörü Stefan Kuntz dün Türkiye'ye gelip TFF yöneticileri ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen de konuyla ilgili anlaşmanın tamam olduğunu sözleşmesinin 3 yıllık olacağını açıkladı. 


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Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, A Milli Futbol Takımı'nın başına Stefan Kuntz'un geçeceğini söyledi. Rıdvan Dilmen "TFF, Stefan Kuntz ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Yanına Türk yardımcı antrenör aranıyor." cümlelerini kullandı.



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