Süper Lig'de 19. haftanın kapanışında Fenerbahçe, sahasında Ankaragücü'nü 3-1 mağlup ederek lider Beşiktaş ile aynı puana ulaştı. Fenerbahçe bu sezon evinde ilk kez arka arkaya 3 lig maçını kazandı. 90 dakikayı usta yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi. İlk yarıda Fenerbahçe'nin isteğini ve coşkusunu beğendiğini belirten Dilmen, Sarı Lacivertli ekibin sağ beki Nazım Sangare'nin ise ön plana çıkan oyuncu olduğunu vurguladı.

'Bana göre gol! Türkiye'de 10 hakemden 8'i iptal eder'

Samatta'nın golünde faul olmadığını düşündüğünü vurgulayan Dilmen, "Şu golü Türkiye'de 10 hakemden 8'i iptal eder. Dünyanın her yerinde olan goller VAR'dan dönüyordu. Bu da VAR'dan dönebilirdi. Bundan daha hafif pozisyonlarda Türkiye'de yanlış şekilde gollerin iptal edildiğini gördük. Bana göre gol." dedi.

'Perotti ayrılıyor, Ademi ve Cisse yolcu'

Fenerbahçe'de ayrılıkların olabileceğini ifade eden ünlü yorumcu, "Jose Sosa'dan vazgeçilmiş gibi. Diego Perotti ayrılıyor. Kemal Ademi ve Papiss Cisse ile de ayrılık düşünülüyor." şeklinde konuştu.







