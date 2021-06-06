Emre Belözoğlu'nun ayrılığı sonrası futbol takımının yönetiminin başına geçeceği iddia edilen Rıdvan Dilmen'den sürpriz bir paylaşım geldi. Fenerbahçe efsanesi Rıdvan Dilmen, Sarı Lacivertli ekip başkanı Ali Koç ile bir görüşme yaptığını takipçilerine duyurdu ve Rafael Benitez iddiaları ile ilgili bir tweet attı.

Başkan Ali Koç'la Fenerbahçe’nin geleceğiyle ilgili bir gündem olmayan sohbet gerçekleştirdiklerini ifade eden Dilmen, şu ifadeleri kullandı:

''Bugün Sayın Ali Koç’la kahve içtik, Fenerbahçe’nin geleceğiyle ilgili bir gündem olmadı dostane bir sohbetti. Sadece her gün medyada gördüğüm “Benitez” isminin gündemde olup olmadığını sordum. Sayın Başkan’ın cevabı; “Ben de gazetede okudum :) gündemimizde yok!”









Kariyerinde Valencia, Liverpool, Inter, Chelsea, Real Madrid gibi dev kulüplerde çalışan, 2004 ve 2005 yıllarında UEFA tarafından yılın teknik direktörü seçilen Rafael Benitez'in Fenerbahçe ile görüşmek için 16 Haziran'da İstanbul'da olacağı iddia edilmişti.







