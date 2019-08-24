SON DAKİKA! Ricardo Quaresma kadro dışı!

Beşiktaş'ın dün ligde Göztepe'yi 3-0 yendiği maçın kadrosunda bulunan ancak 90 dakika boyunca yedek bekleyen Ricardo Quaresma, bugün resmi Instagram hesabı aracılığıyla Siyah Beyazlılar'dan ayrılacağını duyurdu. Başkan Fikret Orman'ın kendisini artık takımda istemediğini söyleyen Portekizli yıldız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Az evvel kulüp başkanı tarafından artık takımda istenmediğimin bilgisini aldım. Şu anda yaşanan sorunu çözmeye çalışıyorum. Önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenleyerek geleceğimle ilgili kararımı açıklayacağım. Anlayışınız ve desteğiniz için çok teşekkür ediyorum."

35 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımının ardından Beşiktaş'taki ikinci Quaresma dönemi de sona ermiş oldu. 2010/11 sezonunun başında Inter'den transfer edilen sağ kanat oyuncusu, Ocak 2013'te ayrıldığı Siyah Beyazlı takıma 2015 yazında geri dönmüştü. Kara Kartal'da toplamda 5,5 sezon forma giyen Q7, forma şansı bulduğu 227 maçta 38 gol ve 78 asist kaydetmişti.

Beşiktaş açıkladı! Quaresma kadro dışı

Beşiktaş, resmi hesabından yaptığı açıklamada, Portekizli futbolcuya transferi için izin verildiği ve takımdan ayrı bireysel çalışacağı ifade edildi.

Beşiktaş'ın yaptığı açıklama şöyle;

Oyuncularımızdan Ricardo Quaresma ile bugün yapılan toplantı sonucu kendisine yeni sezonda takım kadromuzda olmayacağı bilgisi verilmiştir. Oyuncuya 2019-2020 sezonu transfer dönemi bitimine kadar takım bulabilmesi için izin verilmiştir.

Bu süreçte takım bulamaması durumunda da oyuncu sezonun geri kalanında takımdan ayrı bireysel çalışmaya devam edecektir.



