Fiorentina ile sözleşmesi sona eren ve Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'ün ilgilendiği iddia edilen Franck Ribery'nin yeni takımı belli oluyor.

38 yaşındaki tecrübeli futbolcuya VavaCars Fatih Karagümrük dışında Serie A ekibi Verona'nın talip olduğu ancak transferi gerçekleştiremediği belirtilmişti.

SportItalia'nın haberine göre Fransız yıldız, Serie A'nın yeni ekibi Salernitana ile sözleşme imzalamak üzere. Ribery ile Salernitana arasında son görüşmelerin yapıldığı ve kısa sürede imzaların atılacağı kaydedildi.

Fiorentina formasıyla 2 yılda 51 maça çıkan Ribery, 5 gol atıp 10 da asist yapmıştı.