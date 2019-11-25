Son dakika! Resmi Mbaye Diagne açıklaması geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5’inci hafta maçında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Club Brugge’de teknik direktör Philippe Clement müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mbaye Diagne’nin takımdaki durumuna değinen Philippe Clement, “Şu an bizim takımımıza bağlı bir oyuncu Diagne. Bu konuyla ilgili bir şey söylemek istemem. Birkaç gün içinde her şey değişebilir, şu an burada başka bir ekiple, başka oyuncularımla beraberim. Şu an burada bulunan oyuncuların ön planda olmasını istiyorum. Bir hata yaptı Diagne ve onun cezasını çekiyor. Umarım bundan ders alacaktır ve tekrar aramıza dönecektir” diye konuştu.

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“İstediğimizi almaya çalışacağız”

Yarınki maçta ellerinden geleni yapacaklarını belirten Clement, “Galatasaray’ın yarın nasıl oynayacağı, hangi dizilişle oynayacağı çok da önemli değil bizim için, biz kendi oyunumuzu oynamaya geldik, bizim ne yapacağımız önemli. Daha önceki Real ve PSG maçlarında rakipleri nasıl zorladıklarını gördük. Biz elimizden geleni yapıp istediğimizi almaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

“Sahaya çıkıp kendi oyunumuzu oynayacağız”

Kendi oyunlarını oynamak istediklerini ifade eden Philippe Clement, “Olumsuzluklara, sorunlara odaklanmıyorum. Ne tür tehlikeler oluşacağına odaklanmak istemiyorum. Neleri daha iyi yapabiliriz, kazanmak için neleri yapabiliriz diye düşünmek istiyoruz. Sahaya çıkıp kendi oyunumuzu oynayacağız” dedi

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“Bizimle geldi ama sahada olamayacak”

Takım kaptanları Vormer’in maçta forma giyemeceğini vurgulayan Clement, “Vormer kaptanımız bizim ama üç maçtır bizimle yoktu. Bizimle geldi ama sahada olamayacak. Bizim için kaptanımızın olmaması olumsuz bir durum. Ben rica ettim geldi ama maalesef oynayamayacak” açıklamalarında bulundu.

“İkincilik veya üçüncülük üzerinde çok durmadım”

Grupta yapabileceklerinin en iyisi için uğraştıklarını söyleyen Clement, “İkincilik veya üçüncülük üzerinde çok durmadım. Daha çok yapabileceğimizin en iyisi için uğraştım. Daha önce oynanan son maçlarda gördük ki beraberliklerle de iyi yerlere gelebiliyoruz. Şimdi de elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.