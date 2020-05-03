Rıza Çalımbay, Sivasspor ile sözleşmeleri sona erecek olan Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ve Erdoğan Yeşilyurt hakkında konuştu. Deneyimli teknik adam, Emre ile Mert Hakan'ın gidebileceğini, Erdoğan'ın ise takımda kalmasını istediğini açıkladı.

'Emre ile Mert Hakan gidebilir, Erdoğan’ın gitmesini istemem'

Çalımbay, ''Mert Hakan ve Emre sürekli dillendiği ve artık gitmeleri de bir yere geldiği için durmaları doğru değil.'' dedi ve ekledi: "Üstüne basa basa söyleyeyim, Emre ile Mert Hakan gidebilir, bir sorun yok. Haklarıdır, hak etmişlerdir. Gitmek de istiyorlar, gidebilirler. Bir kere bunu kapatalım. Bunun başka bir şeyi yok. Galatasaray’a mı, Fenerbahçe’ye mi, Beşiktaş’a mı, Trabzonspor’a mı giderler onu bilmiyorum. Ama Erdoğan’ın gitmesini istemem. Erdoğan’ın, burada kalmasını çok isterim. Eğer anlaşırsak. Olay bu.''

'Erdoğan da burada kalmayı istiyor'

''Gidebilirler, kulüplerini bilmiyorum. Erdoğan da burada kalmayı istiyor. Öyle oyuncuya da bizim ihtiyacımız var. Mert Hakan ve Emre sürekli dillendiği ve artık gitmeleri de bir yere geldiği için durmaları doğru değil. Gidebilirler rahatça. İnşallah da orada başarılı olurlar. Önemli olan şu süreci çok iyi atlatmamız. Ondan sonra transfer işlerini biz de yaparız. Elimizde bildiğimiz oyuncularımız var. Bu sene her takımın transfer yapacağına inanmıyorum. Herkes belki takımını korumaya çalışacak, oyuncularına indirim yaptırarak aynı kadrolarla yüzde 90 devam edecekler."