EURO 2020 Elemeleri'nde geçtiğimiz pazartesi günü Fransa ile oynanan karşılaşmada A Milli Futbol Takımımız, deplasmandan 1-1'lik skorla dönerek Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda büyük bir avantaj elde etmişti. Maçta Kaan Ayhan'ın millilerimiz adına attığı gol sonrasında futbolcularımızın 'asker selamı' vermesi ise anlamsız bir şekilde Avrupa'da gündem olmuştu. Konuyla ilgili UEFA, Kaan'ın attığı golden sonra yapılan 'asker selamı' ile ilgili soruşturma başlatmıştı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "UEFA'nın Asker Selamı için yaptığı soruşturmadan ciddi bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum" ifadelerini kullandı.

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