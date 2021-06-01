Son dakika...Real Madrid, Zidane ile yolların ayrılmasının ardından İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Ancelotti 2013-15 arasında Real Madrid'i başında yer almış ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuştu. Ünlü İtalyan teknik adam Real Madrid ile ayrıca UEFA Süper Kupası, İspanya Kral Kupası ve Dünya Kulüpler Kupası'nı kazanmıştı





Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazananlar arasında

Carlo Ancelotti, çalıştırdığı takımlarla İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'da lig şampiyonluğu kazanırken Milan ile 2 kez, Real Madrid ile 1 kez olmak üzere 3 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu ve bu alanda ilk sırayı paylaştı. Ancelotti dışında Zidane 3 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken Şampiyon Kulüpler Kupası adı altında Bob Paisley 3 kez mutlu sona ulaşmıştı.

Kazancı 10 milyon Euro'nun üzerinde

İspanyol basını, Everton’dan sezon başına 12 milyon Euro kazanan Ancelotti’nin sözleşmesini tek taraflı feshederek ayrılmasından kaynaklanan maddi kaybın Real Madrid tarafından karşılanacağını iddia etti. Real Madrid’in Ancelotti’ye sezon başına 10-11 milyon Euro ödeyeceği ileri sürüldü.



