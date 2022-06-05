Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden Real Madrid, başantrenör Pablo Laso'nun kalp krizi geçirdiğini açıkladı. Kulüpten yapılan resmî açıklamada, Laso'nun günün erken saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Pablo Laso, dün akşam takımının başında Baskonia'ya karşı oynanan İspanya Liga Endesa Yarı Final Serisi'nin ikinci maçına çıkmıştı. Real Madrid'in 83-71 kazandığı karşılaşma sonrası evine giden İspanyol koçun, evinde kendini kötü hissederek hastaneye kaldırıldığı ve burada kalp krizi geçirdiği teşhisinin konulduğu ifade edilmekte.