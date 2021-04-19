UEFA yönetim kurulu üyesi Jesper Moller'den bomba bir açıklama geldi. Moller, Şampiyonlar Ligi'nde adını yarı finale yazdıran Avrupa Süper Ligi üyesi 3 takım Real Madrid, Manchester City ve Chelsea'nin turnuvadan men edilmesini beklediğini belirtti.

Reuters'in geçtiği habere göre Moller; rakiplerini eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen Real Madrid, Chelsea ve City'nin cuma günü men kararının çıkmasını beklediğini belirtti ve "Kulüplerin gitmesi lazım. Bunun Cuma günü olmasını bekliyorum. Daha sonra bu sezonun Şampiyonlar Ligi'ni nasıl bitireceğimiz yönünde bir çözüm bulmamız gerekecek" dedi.

Devler Ligi'nde çeyrek finalde Real Madrid Liverpool'u, Manchester City Borussia Dortmund'u, Chelsea ise Porto'yu eleyerek yarı finale yükselmişlerdi. Elenen takımlardan Liverpool da Avrupa Süper Ligi'nin üyesi konumunda...

Yarı final ilk maçları Real Madrid-Chelsea (27 Nisan) ve PSG-Manchester City (28 Nisan) arasında oynanacaktı.







