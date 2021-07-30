Avrupa Süper Ligi'nin kurucu kulüpleri Barcelona, Real Madrid ve Juventus'tan ortak açıklama yayımlandı.

Yapılan açıklamada, "Mahkeme kararıyla birlikte an itibarıyla, UEFA'nın tehditleri altında değiliz. Futbolun karşıya karşıya olduğu sorunları ele almalıyız" ifadeleri kullanıldı.





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"UEFA, kendini Avrupa'nın tek sahibi sanıyor"

UEFA'nın futbola zarar verdiğini savunan avrupa devleri "UEFA, kendisini Avrupa futbolunun tek sahibi olarak kabul ediyor. Bu tekelci yaklaşım, futbola ve rekabet dengesine zarar veriyor. Avrupa müsabakalarına katılan her kulüp, kendi müsabakalarını yönetme hakkına sahiptir" dedi.



