Son dakika | Rayo Vallecano Falcao transferini resmen açıkladı

Son dakika haberi... Galatasaray 'ın sözleşmesini fesh ettiği Radamel Falcao'nun yeni takımı belli oldu. İspanya La Liga ekibi Rayo Vallecano Falcao transferini resmen açıkladı.

Sarı-Kırmızılı takımla sözleşmesini fesh eden Kolombiyalı futbolcu yeni sezonda La Liga'da forma giyecek. Galatasaray'dan 5 milyon Euro kazanan Kolombiyalı golcünün maaşının büyük kısmını yine Sarı-Kırmızılı kulüp karşılayacak.

Falcao 2 sezon önce Monaco'dan bedelsiz olarak transfer edilmiş ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istenen verimi sağlayamamıştı.

Galatasaray kariyeri boyunca 43 maça çıkan Falcao 20 gol atma başarısı gösterdi.







