Son dakika gelişmesi: Geçen hafta oynanan Kasımpaşa ile Yeni Malatyaspor arasında 2-2 biterken maç içerinde sürekli karşı karşıya gelen Veysel Sarı ile Adis Jahovic arasındaki gerginlik soyunma odasına da yansımıştı.

Mücadelede bitiş düdüğünün çalmasının ardından Kasımpaşalı futbolcu Veysel Sarı’nın konuk ekibin soyunma odasına gittiği ve Jahovic ile sahada yaşadığı tartışmanın arbedeye dönüştüğü bildirilirken olay güvenlik görevlileri ve polisin araya girmesiyle son bulmuştu.

Bu haberi de okudular Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor maçının ardından büyük olay!

Kasımpaşa'nın 31 yaşındaki kalecisi Ramazan Köse'nin son görüntüsü ise olayın ne kadar büyük olduğunu kanıtlar neticesindeydi. Malatyaspor soyunma odasına dalıp yumruk yumruğa kavga eden Ramazan Köse'nin yüzündeki morluklar dikkat çekti.

Kasımpaşalı Veysel Sarı 3 maç men cezası alırken kaleci Ramazan Köse ile kulüp görevlisi Uğur Zorçelik'e ceza tayinine yer olmadığına karar verilmişti.

Bu haberi de okudular Son dakika! Sergen Yalçın 18 maç ceza alabilir!



