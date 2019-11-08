Son dakika! Ramazan Köse'nin gözündeki morluk dikkat çekti
Son dakika haberi: Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor mücadelesi 2-2'lik eşitlikle sona ererken 90 dakikanın sona ermesiyle soyunma odasında kavga meydana gelmişti. Paşa'nın tecrübeli kalecisi Razaman Köse'nin sol gözündeki morluk ve şiş olayın ne kadar büyük olduğunu kanıtladı.
Son dakika gelişmesi: Geçen hafta oynanan Kasımpaşa ile Yeni Malatyaspor arasında 2-2 biterken maç içerinde sürekli karşı karşıya gelen Veysel Sarı ile Adis Jahovic arasındaki gerginlik soyunma odasına da yansımıştı.
Mücadelede bitiş düdüğünün çalmasının ardından Kasımpaşalı futbolcu Veysel Sarı’nın konuk ekibin soyunma odasına gittiği ve Jahovic ile sahada yaşadığı tartışmanın arbedeye dönüştüğü bildirilirken olay güvenlik görevlileri ve polisin araya girmesiyle son bulmuştu.
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Kasımpaşa'nın 31 yaşındaki kalecisi Ramazan Köse'nin son görüntüsü ise olayın ne kadar büyük olduğunu kanıtlar neticesindeydi. Malatyaspor soyunma odasına dalıp yumruk yumruğa kavga eden Ramazan Köse'nin yüzündeki morluklar dikkat çekti.
Kasımpaşalı Veysel Sarı 3 maç men cezası alırken kaleci Ramazan Köse ile kulüp görevlisi Uğur Zorçelik'e ceza tayinine yer olmadığına karar verilmişti.
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