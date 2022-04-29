Fenerbahçe 'nin gündemindeki Joachim Löw'ün de adının geçtiği Avusturya Millî Takımında yeni teknik direktör belli oldu. Manchester United'daki menajerlik görevini Erik ten Hag'a bırakacak Ralf Rangnick'in Avusturya'nın başına geçeceği resmen açıklandı.

Manchester United'dan yapılan açıklamada Rangnick'in Avusturya'nın başına geçtiği ve Mayıs ayı sonunda UEFA Uluslar Ligi maçlarında millî takımda görev alacağı belirtildi. Rangnick, Avusturya ile 2 yıllık anlaşma imzalarken Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılım hakkı elde ederse sözleşmesinin 2 yıl daha otomatik olarak uzayacağı ifade edildi.

Danışmanlık görevi sürecek

Avusturya Millî Takımının yeni teknik direktörü olarak atanan Rangnick'in Manchester United'daki danışmanlık görevinin ise planlandığı şekilde devam edeceği açıklandı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Rangnick, "Sezon sonunda Avusturya Millî Takımı Teknik Direktörü olarak görevi devralacağım ancak Manchester United'daki görevim sürecek. United'ın yeniden gerçek bir güç haline gelmesine yardım etmede üzerime düşeni yapmak adına gerçekten sabırsızlanıyorum. Avusturya'nın teknik direktörü olmak benim için bir onur. Başarıya aç genç bir takımla Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma fikri beni büyük bir beklentiye sürüklüyor" ifadelerini kullandı.