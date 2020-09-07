Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, kadrosunu önemli bir isimle güçlendiriyor. Başakşehir, Lyon'un Brezilyalı sağ beki Rafael ile anlaşmaya vardı. Lyon ile yollarını ayırıp İstanbul'a gelen Rafael'in Başakşehir ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.

Beşiktaş'ın da gündeminde olduğuna ilişkin söylentiler çıkan Rafael, Lyon'da sağ bek pozisyonunda üçüncü opsiyon konumuna gerileyince takımdan ayrılmaya karar vermişti. 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, 2008'de 3.2 milyon Euro karşılığında Manchester United'dan Lyon'a transfer olmuştu.

M. Çağrı Davran | FANATİK ÖZEL