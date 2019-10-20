Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, takımının Süper Lig'de oynadığı Gençlerbirliği ve Sivasspor karşılaşmalarında sakatlığı nedeniyle sahadaki yerini alamamıştı. 33 yaşındaki santrforun eşi Lorelei Taron'dan konuyla ilgili gündem yaratan bir son dakika açıklaması geldi.

Taron, Instagram'dan bugün paylaştığı bir paylaşımın altına bir taraftarın "Yenge, Radamel'i özledik. Yeniden oynamaya ne zaman başlayacak?" sorusuna verdiği yanıtta "Endişelenmeyin. Birkaç gün içinde..." sözleriyle yanıt verdi. Bu açıklama, salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'le oynanacak dev karşılaşma öncesi Sarı Kırmızılılar'ı heyecanlandırdı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler