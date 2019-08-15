SON DAKİKA! Radamel Falcao transferinde müjdeli haber geldi!

Galatasaray taraftarlarının merakla beklediği Radamel Falcao transferiyle ilgili Fransa'dan müjdeli haber geldi. Dün okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Monaco yönetiminin Kolombiyalı golcüyle sözleşme yenilemek için masaya oturduğunu duyuran L'Equipe gazetesi, bugün ise taraflar arasındaki görüşmelerin negatif yönde ilerlediğini yazdı.

Haberde Galatasaray ile her konuda anlaştığı ifade edilen 33 yaşındaki santrforun Monaco yönetimine takımdan ayrılma isteğini ilettiği belirtildi. Fransız ekibininse bu gelişmenin ardından Wissam Ben Yedder'in yanına yeni bir forvet almak için arayışlara geçtiği ve Sarı Kırmızılılar'dan Falcao'nun bonservisi için 5 milyon euro talep edeceği öğrenildi.

Dünyaca ünlü futbolcunun transferi için yaptığı görüşmelerin ardından bugün Türkiye'ye dönen FIFA menajeri Ahmet Bulut da havaalanında gazetecilere verdiği demeçte "Monaco kadrosuna bir santrfor daha katacak. Önümüzdeki hafta ortasında transfer %100 netleşir. Şu an için olumsuz bir durum yok. Görüşmeler yolunda gidiyor. Zaten oyuncunun niyeti de Galatasaray'da oynamak yönünde." ifadelerini kullanmıştı.

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Bu haberi de okudular Monaco'dan son dakika Radamel Falcao açıklaması!

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler