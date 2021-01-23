Ajansspor'dan Özgür Sancar'ın haberine göre; Portland Timbers'ın yazılı teklifinden sonra, yine doğu grubunda yer alan bir başka takım, İngiliz teknik direktör Gary Smith yönetimindeki Nashville de Falcao'ya talip oldu.

Yönetim göndermek istiyor

Onlar da tıpkı Portland gibi, transfer ücreti veremeyeceklerini, sadece oyuncunun sözleşmesinden doğan tüm parayı ödeyebileceklerini söyledi. Falcao ve ailesi en azından sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalmayı tercih etse de, sarı kırmızılı yönetim gelen tekliflerdi değerlendirmek istiyor.





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