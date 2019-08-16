Son dakika: Radamel Falcao kadroda

Galatasaray'da son dakika haberi. Aslan'ın transferdeki en önemli gözdesi Radamel Falcao, Fransa Ligue 1'deki Metz - Monaco maçının kadrosuna dahil edildi.

Ayrıca bu sezon transfer edilen Henry Onyekuru da Monaco'nun kadrosunde yer buldu.

Bilindiği üzere, Fransız kulübü forvet hattını yeni bir isimle takviye ettikten sonra Falcao'yu elden çıkarmayı planlıyor. Galatasaray ise sabırlı bir bekleyiş içerisinde.

İkinci Başkan Abdürrahim Albayrak geçtiğimiz günlerde Fransa'ya giderek Falcao ile biraraya gelmiş ve ikili birlikte fotoğraf vermişti.

Galatasaray'ın bu transferde yetki verdiği menajer Ahmet Bulut ise temaslarda herhangi bir problem olmadığını, Monaco'nun Falcao'yu Metz maçında oynatıp daha sonra Türkiye'ye yollamak istediğini iletmişti.