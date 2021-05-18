Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor’u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, sezonu çifte kupayla tamamladı. 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Rachid Ghezzal, harika bir sezon geçirdiklerini ve çok mutlu olduğunu vurguladı.

'Geldiğimden beri aile ortamında gibi hissettim'

Sezon başı Leicester City'den 1 yıllık kiralanan ve sergilediği performansla herkesi kendisine hayran bırakan Ghezzal, Beşiktaş'ta mutlu olduğunu ve bu hikayenin devam etmesini istediğini belirtti, ''Harika bir sezon geçirdik. Geldiğimden beri aile ortamında gibi hissettim Takım arkadaşlarımın desteğiyle sahada elimden geleni yaptım. Herkese teşekkür ederim.'' diye konuştu.

'Henüz Leicester'la görüşmedim ama bu görüşme olacaktır'

Geleceği ile ilgili konuşan yıldız solak, "Geleceğimi bilmiyorum, burada mutluyum. Bu hikayenin devam etmesini istiyorum. Şampiyonlar Ligi var. İşin Leicester City boyutu var. Henüz Leicester'la görüşmedim ama bu görüşme olacaktır, ne olacağını göreceğiz. Şimdi anı yaşayalım. Taraftar da kutlasın. Onlar olmadan başardık ama bizi desteklediler. Onlarla kutlama yapmayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.











