MENÜ

Son dakika | Rachid Ghezzal Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Rachid Ghezzal’ın bonservisi için Leicester City ile anlaşmaya vardı. Siyah Beyazlılar, Cezayirli oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

07 Ağustos 2021, Cumartesi 13:19 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika | Rachid Ghezzal Beşiktaş'ta

Beşiktaş , geçen sezon 8 gol, 18 asistlik performans sergileyerek şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Rachid Ghezzal'ın bonservisi için, kulübü Leicester City ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ta uzun süren görüşmeler sonunda Rachid Ghezzal'ın transferi tamamlandı. Siyah-beyazlılar, İngiliz kulübüyle 3 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı. Beşiktaş, Cezayirli kanat oyuncusunu hafta içinde İstanbul'a getirterek resmi sözleşmeyi imzalatacak.

Leicester ile sezon başı kampına katıldığı için hazır durumda olan Ghezzal, yetişmesi durumunda ligin ilk haftasında forma giyebilir.

DHA


İlgili Haberler
Son dakika | Galatasaray Victor Nelsson transferini bitiriyor


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...