Ricardo Quaresma, resmen Kasımpaşa'da! Beşiktaş'tan ayrılan Portekizli yıldız yeni takımıyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaş kısa süre önce Ricardo Quaresma ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Portekizli futbolcu Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile anlaştı.
35 yaşındaki yıldız futbolcu bugün kendisini 1+1 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan imzayı attı.
Son 5 sezondur Beşiktaş forması giyen Quaresma geçen sezon Siyah-Beyazlılarda 34 maçta 4 gol ve 14 asistlik bir performans sergilemişti.
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