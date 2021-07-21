Son dakika! PSV - Galatasaray maçında gerilim! Saldırı girişimi...

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray , PSV'ye konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısının bitiş düdüğüyle beraber soyunma odasına yönelen Galatasaray‘ı bir grup PSV taraftarı taciz etti.

Sonrasında kaçışmaya başlayan taraftarların bir kısmı da Galatasaray taraftarlarına saldırmaya çalıştı.

O anlarda bazı taraftarlar saha içine kaçmaya çalışırken güvenlik güçleri de olaylara müdahale etti. (DHA)











