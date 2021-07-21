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Son dakika! PSV - Galatasaray maçında gerilim! Saldırı girişimi...

PSV ile Galatasaray arasında oynanan Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında ilk yarının bitiş düdüğünün çalmasının ardından soyunma odasına doğru hareket eden sarı-kırmızılı ekibe, bir grup PSV taraftarı sözlü tacizde bulundu.

21 Temmuz 2021, Çarşamba 23:15 Son Güncelleme:
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Son dakika! PSV - Galatasaray maçında gerilim! Saldırı girişimi...

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray , PSV'ye konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısının bitiş düdüğüyle beraber soyunma odasına yönelen Galatasaray‘ı bir grup PSV taraftarı taciz etti. 

Sonrasında kaçışmaya başlayan taraftarların bir kısmı da Galatasaray taraftarlarına saldırmaya çalıştı. 

O anlarda bazı taraftarlar saha içine kaçmaya çalışırken güvenlik güçleri de olaylara müdahale etti. (DHA)


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