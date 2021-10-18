UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçları kapsamında Fransız devi PSG, sahasında Alman ekibi Leipzig'i konuk edecek. Yarın (19 Ekim Salı) oynanacak maç öncesi PSG'de Neymar şoku yaşanıyor.

PSG'den yapılan resmi açıklamada milli takımdan döndükten sonra adduktör kasında ağrı bulunan Neymar'ın Leipzig karşısında forma giyemeyeceği belirtildi. Neymar'ın kısa bir süre sonrasında takımla çalışmalara tekrar başlaması bekleniyor.

Milli takımda sakatlanan Leandro Paredes'in de bir sonraki milli araya kadar takımdan uzak kalacağı bilgisi aktarılırken Sergio Ramos'un da kısa süre içerisinde takımla çalışmalara başlayacağı açıklandı.