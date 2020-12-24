SON DAKİKA | PSG, Tuchel ile yollarını ayırdı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de flaş bir gelişme yaşandı. Almanya'dan Bild'in haberine göre PSG, Alman teknik direktörü Thomas Tuchel ile yollarını ayırdı. Sky'ın haberine göre Tuchel, artık PSG'nin teknik direktörü değil!

Paris Saint-Germain, Fransa Ligue 1'de dün gece Strasbourg'u 4-0 ile geçerken kararın da dün gece Sportif Direktör Leonardo tarafından kendisine iletildiği belirtiliyor. Kulüpte son birkaç ayda içeride bazı anlaşmazlıkların yaşandığı iddiası dikkat çekiyor. Tuchel'in transfer ve geniş kadro çağrısının Sportif Direktör Leonardo tarafından olumlu karşılanmadığı aktarılmakta.

Kariyerinde daha önce Augsburg II, Mainz ve Borussia Dortmund takımlarını çalıştıran 47 yaşındaki Alman teknik direktör, 2018'de Unai Emery'nin yerine PSG'nin başına geçmişti.