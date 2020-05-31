Paris Saint-Germain, yaz transfer döneminde Inter’den kiraladığı Arjantinli golcü oyuncu Mauro Icardi’nin bonservisini aldı. Daha önce 70 milyon Euro’luk satın alma bedeli üzerine pazarlık yapan iki kulüp, pandeminin transfer piyası üzerindeki etkisini de göze alarak 50 milyon Euro anlaştı. Fransız basını, PSG'nin Icardi'nin performansına göre 7 milyon Euro bonus ödemesi yapacağını ifade etti.









2013’te Inter’e transfer olan ve 2015’te Luca Toni ile birlikte 22 golle gol krallığına ulaşan 27 yaşındaki Icardi, Inter formasıyla 219 resmi maçta 124 gole imza attı, 28 de asist yaptı.

Icardi, Ligue 1’de ise 20 maçta 12 gole imza atarken, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 6 maçta 5 gol kaydetti.

Icardi, eski takım arkadaşı Maxi Lopez'in eşi Wanda Nara ile evlenmesinin ardından İnter yönetimi ve taraftarlarla ters düşmüştü.



