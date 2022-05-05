Fransa Ligue 1'de şampiyonluğunu ilan eden Paris Saint-Germain'de forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda biten yıldız futbolcu Kylian Mbappe'nin takımdaki geleceği merak ediliyordu. 23 yaşındaki futbolcu ile kulüp arasındaki sözleşme uzatma görüşmelerinde flaş bir gelişme yaşandı.

Le Parisien'de yer alan habere göre Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'nin sözleşmesini yenilemek için çalışmalarını hızlandırdı ve iki taraf arasındaki görüşmeler olumlu yönde ilerliyor. Fransız yıldızın menajerlerinin PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin teklifini kabul etti ve prensipte anlaşmaya varıldığı iddia edildi.

Yıllık 50 milyon Euro

Eğer iki taraf arasında anlaşma sağlanır ve resmi imzalar atılırsa 23 yaşındaki futbolcunun kazanacağı ücret ise adeta dudak uçuklattı. Yeni anlaşma çerçevesinde Mbappe imza parası olarak PSG'den 100 milyon Euro ve yıllık 50 milyon Euro maaş kazanacak. Fransız yıldız bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Adı Real Madrid ile anılıyordu

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mbappe'nin ismi İspanyol devi Real Madrid ile de anılıyordu. Hatta Fransız yıldızın Madrid ekibiyle anlaşmaya vardığı ve yeni sezonda İspanya'nın yolunu tutacağı iddia edilmişti. Real Madrid Başkanı Florentino Pérez de yıldız futbolcu ile ilgilendiklerini daha önceki konuşmalarında saklamamıştı.

İddialar reddedildi

Fabrizio Romano'nun haberine göre Kylian Mbappe'ye yakın kaynaklar, Fransız yıldızın PSG ile anlaşmaya vardığı iddialarını reddetti. Mbappe'nin hala ailesi ile düşünme aşamasında olduğu ve kararını yakın zaman içerisinde vereceği belirtildi.

PSG ile bu sezon 43 maçta forma giyen Mbappe, 35 gol ve 23 asistlik performansa imza atarak takımının başarılarında büyük pay sahibi olmuştu.



