Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in PSG'ye konuk olduğu maçta skandal bir olay yaşandı. 4. hakemin Pierre Webo'ya ırkçılık yapması ortalığı karıştırdı. Başakşehir sahadan çekildi. Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya ırkçılık yapıldı ancak Webo oyundan atıldı. Oyun bir süredir durmuş vaziyette. Tüm futbolcular soyunma odasına yöneldi. Oyuna 10 dakika ara veriliyor." denildi.

PEKİ NE OLDU?

Rumen hakem grubundan 4. hakem, orta hakemine, Okan Buruk'u değil, Webo'yu atmasını söyledi ancak Webo'nun ismini bilmediği için Kamerunlu yardımcı antrenörü, 'Şu siyahi oyuncu (negro) diye gösterdi. Webo ise bu sözleri duyduktan sonra çılgına döndü ve maç durdu.

Demba Ba'dan olayın sorumlusu 4. hakeme:

"Sen beyaz birini gösterirken 'Şu beyaz futbolcu' mu diyorsun... Hayır, 'Şu futbolcu...' diyorsun... O zaman onun siyah olduğunu neden belirtiyorsun?"

Göksel Gümüşdağ'dan açıklama:

“4.hakem maça devam ederse, maça çıkmayacağız...

"4. hakemin görevden alındığı bilgisi bize verildi. Onun yerine ya başka bir hakem geçecek ya da o olmadan maç devam edecek"





SON DAKİKA:

UEFA: Saat 00:00'da PSG - Başakşehir maçının kaldığı yerden başlamasını önerdi; Webo'ya ırkçı ifadeler kullanan Rumen 4. hakem de VAR Odası'na gönderildi.















