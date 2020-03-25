SON DAKİKA! Prens Charles'ta Corona Virüs tespit edildi!
Son dakika... Kraliçe Elizabeth'in oğlu Birleşik Krallık Veliaht Prensi Charles'ta corona virüs tespit edildi. 71 yaşındaki Prens Charles'ın İskoçya'daki evinde karantina altına alındığı duyuruldu
Son dakika haberi: Prens Charles'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. Birleşik Krallık'ın veliaht prensi 71 yaşındaki Prens Charles'ın hafif semptomlar gösterdiği ancak genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Prens Charles ve eşi Düşes Camilla'nın İskoçya'daki evlerinde karantina altına alındıkları belirtildi. Düşes'e yapılan testin negatif çıktığı belirtildi.
Reuters'ın kraliyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre Prens Charles, Kraliçe Elizabeth'le en son 9 Mart'ta bir araya geldi.