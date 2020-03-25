Son dakika haberi: Prens Charles'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. Birleşik Krallık'ın veliaht prensi 71 yaşındaki Prens Charles'ın hafif semptomlar gösterdiği ancak genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Prens Charles ve eşi Düşes Camilla'nın İskoçya'daki evlerinde karantina altına alındıkları belirtildi. Düşes'e yapılan testin negatif çıktığı belirtildi.

Reuters'ın kraliyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre Prens Charles, Kraliçe Elizabeth'le en son 9 Mart'ta bir araya geldi.







