Merakla beklenen PlayStation 5 konsolunun Türkiye satış fiyatları resmen belli oldu. Sony Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre konsolun diskli versiyon 8.299 TL‘den satışa sunulacak. Kasım ayında yurt dışında satışa sunulacağı açıklanan konsol 19 Kasım’da Türkiye’de satışa sunuluyor. PS5 Dijital Sürüm modelinin fiyatı ise ilerleyen dönemde ayrıca duyurulacağı belirtiliyor.

Yeni görüntüler geldi

Sony, piyasaya süreceği yeni oyun konsolu PlayStation 5 ile birlikte Stadia ve Xbox gibi rakipleriyle büyük bir rekabete girecek. 11 Haziran'da gerçekleştirdiği etkinlikte Sony, PlayStation 5'in tasarımını ve detaylarını resmen açıklamıştı.

Kasım ayı içerisinde ülkemizde satışa çıkması beklenen oyun konsolunun arayüzüne ait detaylar, Sony tarafından yayınlandı.

PLAYSTATION 5 ÖZELLİKLERİ

İşlemci: 8 çekirdekli AMD Zen 2 CPU, 3,5 GHz

Grafik kartı: AMD Radeon RDNA 2, Işın izleme hızlandırma desteği, 2,23 GHz’e kadar değişken frekans

RAM: 16 GB GDDR6 RAM

Depolama: 825 GB SSD, 5,5 GB/sn okuma hızı

Ses: Tempest 3D

Oyun Diski: 100 GB/disk’e kadar Ultra HD Blu-ray

Video Çıkışı: 4K 120 Hz, 8K, VRR desteği (HDMI 2.1)







