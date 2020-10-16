SON DAKİKA | PlayStation 5'in Türkiye satış rakamı belli oldu
Konsol oyunlarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Merakla beklenen PlayStation 5’in Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu. Resmi açıklama da geldi. Haberimizde PlayStation 5'in Türkiye satış rakamını bulabilirsiniz.
Merakla beklenen PlayStation 5 konsolunun Türkiye satış fiyatları resmen belli oldu. Sony Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre konsolun diskli versiyon 8.299 TL‘den satışa sunulacak. Kasım ayında yurt dışında satışa sunulacağı açıklanan konsol 19 Kasım’da Türkiye’de satışa sunuluyor. PS5 Dijital Sürüm modelinin fiyatı ise ilerleyen dönemde ayrıca duyurulacağı belirtiliyor.
Yeni görüntüler geldi
Sony, piyasaya süreceği yeni oyun konsolu PlayStation 5 ile birlikte Stadia ve Xbox gibi rakipleriyle büyük bir rekabete girecek. 11 Haziran'da gerçekleştirdiği etkinlikte Sony, PlayStation 5'in tasarımını ve detaylarını resmen açıklamıştı.
Kasım ayı içerisinde ülkemizde satışa çıkması beklenen oyun konsolunun arayüzüne ait detaylar, Sony tarafından yayınlandı.
PLAYSTATION 5 ÖZELLİKLERİ
İşlemci: 8 çekirdekli AMD Zen 2 CPU, 3,5 GHz
Grafik kartı: AMD Radeon RDNA 2, Işın izleme hızlandırma desteği, 2,23 GHz’e kadar değişken frekans
RAM: 16 GB GDDR6 RAM
Depolama: 825 GB SSD, 5,5 GB/sn okuma hızı
Ses: Tempest 3D
Oyun Diski: 100 GB/disk’e kadar Ultra HD Blu-ray
Video Çıkışı: 4K 120 Hz, 8K, VRR desteği (HDMI 2.1)
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